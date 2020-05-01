ФОТО ⟩ В Куусалу кто-то мастерски запарковал свой Lamborghini

Неизвестно, как водителю удалось так филигранно припарковать спортивную машину на столб. Это дорогущий автомобиль Lamborghini, начальная стоимость которого составляет 220 841 евро.

Новый Lamborghini Huracan Performante был представлен на автосалоне в Женеве в 2017 году. ФОТО: AP/Scanpix

Некоторые пользователи соцсети Facebook сочли снимок фейковым. Но по словам очевидца, в такой парковке, вероятно, виноват алкоголь. «Хозяин машины ходил с невестой вокруг столба, и у обоих в руках были бокалы с игристым», - говорит свидетель.