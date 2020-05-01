ФОТО ⟩ В Куусалу кто-то мастерски запарковал свой Lamborghini

В фейсбуковской группе автолюбителей Street.ee появилась фотография невероятной аварии, которая случилась в Вальпургиеву ночь в деревне Салмисту (волость Куусалу), пишет Elu24.
Неизвестно, как водителю удалось так филигранно припарковать спортивную машину на столб. Это дорогущий автомобиль Lamborghini, начальная стоимость которого составляет 220 841 евро.
Некоторые пользователи соцсети Facebook сочли снимок фейковым. Но по словам очевидца, в такой парковке, вероятно, виноват алкоголь. «Хозяин машины ходил с невестой вокруг столба, и у обоих в руках были бокалы с игристым», - говорит свидетель.
Сообщение об аварии также зафиксировано в полиции около 1.40 ночи. К счастью, что при аварии никто не пострадал.