Пт, 1.05.2020
«Девушка Бонда»: певица Zivert задумалась о кинокарьере СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ В Куусалу кто-то мастерски запарковал свой Lamborghini

Вот такая авария произошла в ночь на 1 мая

ФОТО: Sotsiaalmeedia

В фейсбуковской группе автолюбителей Street.ee появилась фотография невероятной аварии, которая случилась в Вальпургиеву ночь в деревне Салмисту (волость Куусалу), пишет Elu24.

Неизвестно, как водителю удалось так филигранно припарковать спортивную машину на столб. Это дорогущий автомобиль Lamborghini, начальная стоимость которого составляет 220 841 евро.

Новый Lamborghini Huracan Performante был представлен на автосалоне в Женеве в 2017 году.

ФОТО: AP/Scanpix

Некоторые пользователи соцсети Facebook сочли снимок фейковым. Но по словам очевидца, в такой парковке, вероятно, виноват алкоголь. «Хозяин машины ходил с невестой вокруг столба, и у обоих  в руках были бокалы с игристым», - говорит свидетель.

Сообщение об аварии также зафиксировано в полиции около 1.40 ночи. К счастью, что при аварии никто не пострадал.

НАВЕРХ