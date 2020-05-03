ВИДЕО ⟩ Утренняя гимнастика в СССР: как делали зарядку наши бабушки и дедушки

Здоровый образ жизни занимал особое место в советской культуре. А общая утренняя зарядка и вовсе была неотъемлемой частью жизни наших бабушек и дедушек. В рабочие будни жители Советского Союза сразу после пробуждения включали радиоприемники и повторяли под голос диктора упражнения.

К слову, «Утренняя гимнастика» считалась одной из самых популярных передач на радио в то время, давая слушателям заряд бодрости и энергии на весь день, а также помогая им поддерживать спортивную форму. Неудивительно, что ее выполняли все без исключения.

Предлагаем всем читателям Wday.ru перенестись в прошлое и начать день так, как это делали в 1939 году (в 06:15 утра!).

Комплекс гигиенической гимнастики занимал всего несколько минут и состоял из дыхательных упражнений, подскоков и ходьбы на месте, которые выполнялись под бодрую музыку. Что касается спортивный формы, то одежда должна была быть удобной, свободной и не стеснять движения. Поэтому многие делали зарядку в том, в чем несколько минут назад еще спали: чаще всего это были майки и шорты.