ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Почему самолет Smartlynx сегодня кружит над Таллинном несколько часов подряд?

По словам читателя Elu24, вчера днем в течение нескольких часов над Таллинном парил самолет Smartlynx. Такой же вопрос поступил редакции и сегодня, но ответ на него был на портале Limon.ee вчера. Хотите знать, в чем же причина?
По словам внимательных граждан, самолет кружил над Таллинном в течение нескольких часов. Согласно приложению Flightradar24, воздушное судно просто наворачивало круги над Таллиннским аэропортом.
Специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яане Гридасов сказала Elu24, что это был тренировочный полет. Такие же полеты скорее всего будут проводиться над Таллинном и завтра (уже сегодня).