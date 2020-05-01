Разведенная Лолита собралась в шестой раз выйти замуж

Милявская не раз говорила, что уже находится в новых отношениях, но кто ее избраниик, пока скрывает. Певица уверяет: после бесконечной череды любимых мужчин и браков, готовки для них, счастлива просто пожить для себя. Она похорошела на глазах, начала заниматься спортом и перестала готовить дома. По словам звезды, ей нужно немного передохнуть – примерно год, а потом она будет снова готова связать свою жизнь с любимым человеком.