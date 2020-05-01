Принц Гарри жалуется на жизнь в США

Меган с облегчением вернулась в США, ведь она выросла в Лос-Анджелесе, там же живет и ее мама, так что Маркл чувствует себя в своей тарелке. А вот принц Гарри к новой жизни привыкнуть никак не может. Принц скучает по прошлой жизни в Лондоне и за последние несколько месяцев, которые провел в Канаде и теперь в США, до сих пор не освоился.