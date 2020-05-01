Принц Гарри жалуется на жизнь в США

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в конце марта официально перестали быть членами королевской семьи и теперь живут в США, где соблюдают режим самоизоляции в арендованном доме в Лос-Анджелесе, пишет Экспресс газета.
Меган с облегчением вернулась в США, ведь она выросла в Лос-Анджелесе, там же живет и ее мама, так что Маркл чувствует себя в своей тарелке. А вот принц Гарри к новой жизни привыкнуть никак не может. Принц скучает по прошлой жизни в Лондоне и за последние несколько месяцев, которые провел в Канаде и теперь в США, до сих пор не освоился.
Гарри сказал, что всё еще не может поверить в случившееся. Он не может поверить, что его жизнь перевернулась с ног на голову. Он был в счастлив, когда служил в армии. Потом он встретил Меган, и жизнь обрела новые краски. Но он предвидел, что всё обернется именно так,
— рассказал инсайдер для Daily Mail.
К тому же из-за тяжелого положения США в связи с пандемией коронавируса пока что ни Гарри, ни Меган не могут найти работу.