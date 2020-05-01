ВИДЕО ⟩ А вы сможете быстро отгадать, кто здесь 33-летняя мать, а кто - 15-летняя дочь?

Ее маме всего лишь 33 года, зовут ее Челси д'Амикога, а девочке-подростку 15 лет и ее имя - Кеннеди Риан.

«Поздравляю, мамочка! Я люблю тебя!» - подписала видеоклип школьница. На данный момент видео просмотрели в TikTok более 5 миллионов раз.

В видеоролике они стоят рядом друг с другом и прячут свои лица. В это время можно прочитать, что пишут пользователи TikTok в их адрес.

«Твоя мама - просто огонь! Вы как двойняшки! Даже не верится, что это твоя мама», - пишут пользователи соцсети.