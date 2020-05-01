Пт, 1.05.2020
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ВИДЕО ⟩ А вы сможете быстро отгадать, кто здесь 33-летняя мать, а кто - 15-летняя дочь?

Kennedy Rian (paremal) ja tema ema Chelsie D'Amicoga.

ФОТО: www.tiktok.com/@ken.rian

15-летняя американка уверяет всех, что она - копия своей матери, но их очень часто принимают за сестер. 

Ее маме всего лишь 33 года, зовут ее Челси д'Амикога, а девочке-подростку 15 лет и ее имя - Кеннеди Риан. 

«Поздравляю, мамочка! Я люблю тебя!» - подписала видеоклип школьница. На данный момент видео просмотрели в TikTok более 5 миллионов раз. 

В видеоролике они стоят рядом друг с другом и прячут свои лица. В это время можно прочитать, что пишут пользователи TikTok в их адрес. 

«Твоя мама - просто огонь! Вы как двойняшки! Даже не верится, что это твоя мама», - пишут пользователи соцсети. 

А вы что скажете на этот счет?

@ken.rian

happy birthday mamma love you💓##foryou

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