Надежда Бабкина выздоровела и выписалась из больницы

Певица Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, выздоровела и выписалась из больницы. О своём возвращении домой народная артистка РСФСР рассказала в Instagram, пишет Лайф.
Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжёлого заболевания,
— написала она.
Бабкина поблагодарила медиков за оказанную помощь, а также отметила любовь и заботу коллектива театра фольклора "Русская песня" и всех неравнодушных.