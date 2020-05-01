Пт, 1.05.2020
Блогер из Петербурга рассказывает, почему он больше никогда не приедет в Таллинн СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Надежда Бабкина выздоровела и выписалась из больницы

Надежда Бабкина

ФОТО: скриншот видео

Певица Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, выздоровела и выписалась из больницы. О своём возвращении домой народная артистка РСФСР рассказала в Instagram, пишет Лайф.

Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжёлого заболевания,

— написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on

Бабкина поблагодарила медиков за оказанную помощь, а также отметила любовь и заботу коллектива театра фольклора "Русская песня" и всех неравнодушных.

НАВЕРХ