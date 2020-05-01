Надежда Бабкина выздоровела и выписалась из больницы

Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжёлого заболевания,

Бабкина поблагодарила медиков за оказанную помощь, а также отметила любовь и заботу коллектива театра фольклора "Русская песня" и всех неравнодушных.