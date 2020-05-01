ИНТИМНЫЕ КАДРЫ ⟩ Самая гламурная блондинка Эстонии подтвердила, что состоит в отношениях со своим тренером по танцам

Уже некоторое время ходили слухи, что сердце одной из главных красавиц Эстонии Бригитте Сюзанне Хунт не свободно. Масла в огонь подлила и сама радиоведущая, когда пару дней назад опубликовала видео интимного танца на своей странице в Instagram. Теперь официально: Бригитте состоит в отношениях со своим тренером по танцам.
Ходили слухи, что Бригитте и ее тренер по танцам Индрек Мяги близки не только в спортивном зале, но и за его пределами. На прошедших выходных парочку заметили вместе в лесу в Ляэне-Вирумаа, также Индрека видели за рулем машины Бригитте.
Радиоведущая подтвердила слухи, когда опубликовала в Instagram story видео очень интимного танца с Индреком. Примечательно то, что пара танцует не в спортивном зале, а в гостиной и, судя по всему, действие происходит поздним вечером.
Соседи снизу, простите,
- написала светская львица.
Хорошего Международного дня танца, и вот мое новое танцевальное увлечение после бачаты: кизомба. Я танцевала во второй раз,
- добавила Бригитте.
Кизомба - это стиль музыки и танца из Африки, который характеризуется близостью, чувственностью и романтикой между партнерами. Международный день танца отмечается 29 апреля.