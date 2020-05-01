ИНТИМНЫЕ КАДРЫ ⟩ Самая гламурная блондинка Эстонии подтвердила, что состоит в отношениях со своим тренером по танцам

Ходили слухи, что Бригитте и ее тренер по танцам Индрек Мяги близки не только в спортивном зале, но и за его пределами. На прошедших выходных парочку заметили вместе в лесу в Ляэне-Вирумаа, также Индрека видели за рулем машины Бригитте.

Радиоведущая подтвердила слухи, когда опубликовала в Instagram story видео очень интимного танца с Индреком. Примечательно то, что пара танцует не в спортивном зале, а в гостиной и, судя по всему, действие происходит поздним вечером.

Соседи снизу, простите,

- написала светская львица.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami videost

Хорошего Международного дня танца, и вот мое новое танцевальное увлечение после бачаты: кизомба. Я танцевала во второй раз,

- добавила Бригитте.