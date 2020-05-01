Удачный день у Овнов, а Девы встретятся со старыми знакомыми: гороскоп на 1 мая

Лев

День требует осмотрительности. Соблазны и искушения подстерегают вас на каждом шагу, но плата за необдуманный поступок будет очень высокой. Старайтесь не нарушать традиций и общепринятых правил поведения, воздерживайтесь от действий, которые могут быть неприятны вашим близким. Сегодня именно на ваши плечи ложится ответственность за развитие романтических отношений и атмосферу в семье; несите этот груз достойно, он вам вполне по силам.

Жизненный тонус высок, самочувствие будет хорошим и настроение не подведет. Однако звезды советуют все же не увлекаться слишком утомительными занятиями и поберечь организм от перегрузок. Кулинарные эксперименты лучше отложить.

Дева

Влияние благоприятных тенденций выражено достаточно сильно, вы сможете реализовать ранее составленные планы, не прикладывая для этого особых усилий. Однако совсем избежать трудностей не удастся. Вам предстоит заниматься решением непростых задач, договариваться с людьми, которые крайне неохотно идут на уступки или меняют свою точку зрения. Однако вы добьетесь своего, проявив известное упорство и воспользовавшись нестандартными методами.

Возможны встречи со старыми знакомыми, друзьями детства. За приятными воспоминаниями вы хорошо проведете время, однако возвращение давно остывших чувств вряд ли украсит вашу личную жизнь. Именно поэтому от контактов с теми, кого вы некогда очень любили, лучше воздержаться.

Весы

Жизненный потенциал Весов высок, представители данного знака преисполнены энергии и стремления к приключениям. Не всегда добиться желаемого будет легко, однако трудности вряд ли вас испугают, да и союзники, готовые протянуть руку помощи в критической ситуации, наверняка найдутся. Можно решить финансовые проблемы, правильно распорядившись имеющимися средствами. Денег в долг лучше не брать.

Отношения с близкими складываются непросто, вам не всегда удается выбрать верный тон, найти нужные слова, обосновать свою точку зрения. Избежать конфликтов удастся тем, кто умеет найти себе дело по душе и увлечь других; ваша способность быть лидером, не оказывая, в то же время, давления на окружающих, будет весьма кстати.

Скорпион

Скорпионы деятельны и неутомимы, однако склонны направлять свою кипучую энергию в разрушительное русло. Больше других пострадают люди из вашего ближайшего окружения: именно им предстоит безропотно сносить капризы, молча выслушивать упреки и идти на бесконечные уступки. Впрочем, и в глазах новых знакомых вы едва ли будете неотразимо обаятельны, поэтому рассчитывать на стремительное развитие романтических или дружеских отношений оснований нет.

Несколько лучше обстоят дела у тех, кто стремится к творчеству и самовыражению. Такие Скорпионы смогут найти достойное применение своим способностям и добиться больших успехов. Не все ваши достижения будут правильно оценены, но на уверенности в себе это никак не отразится.

Стрелец