ГАЛЕРЕЯ ИЗ ПЯРНУ ⟩ Вместо Петербурга будут нам фонтаны летней столицы Эстонии: смотрите, как красиво!

В последний день апреля, когда на улице не самая жаркая для конца второго весеннего месяца погода, в летней столице Эстонии Пярну идет подготовка полным ходом к Первомаю. Несколько фирм трудятся над тем, чтобы уже завтра все смогли насладиться если не поющими, то ходя бы просто бьющими фонтанами.
За день до 1 мая в Пярну уже включили фонтаны в парке Койдула и на площади Независимости. Корреспонденты издания Pärnu Postimees уже побывали на месте и сделали несколько фотографий!
Все фонтаны летней столицы Эстонии будут включены к 15 мая. Первыми начали бить фонтаны в центре города, далее на очереди - пляж.
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