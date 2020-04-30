ГАЛЕРЕЯ ИЗ ПЯРНУ ⟩ Вместо Петербурга будут нам фонтаны летней столицы Эстонии: смотрите, как красиво!

В последний день апреля, когда на улице не самая жаркая для конца второго весеннего месяца погода, в летней столице Эстонии Пярну идет подготовка полным ходом к Первомаю. Несколько фирм трудятся над тем, чтобы уже завтра все смогли насладиться если не поющими, то ходя бы просто бьющими фонтанами.