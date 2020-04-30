Видео: смотрите, как выглядят Таллиннские ворота и другие достопримечательности Пярну в игре Minecraft

Цель проведения турнира - познакомить детей с историей Пярну и городским пространством. «Мы хотели помочь сидящим дома детям провести дневной досуг так, чтобы они получили новые знания и проверили свои навыки», - сказала менеджер по маркетингу образовательного центра Pernova Катрин Пуу.