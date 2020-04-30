Видео: смотрите, как выглядят Таллиннские ворота и другие достопримечательности Пярну в игре Minecraft

На прошлой неделе образовательный центр Pernova организовал для школьников на каникулах двухдневный компьютерный турнир в игре Minecraft, где нужно было построить известные достопримечательности города Пярну.
Соревнование проходило под руководством педагогов образовательного центра Pernova. Подростки построили здание театра Endla, Таллиннские ворота и разводной Центральный мост, сообщает Pärnu Postimees.
Цель проведения турнира - познакомить детей с историей Пярну и городским пространством. «Мы хотели помочь сидящим дома детям провести дневной досуг так, чтобы они получили новые знания и проверили свои навыки», - сказала менеджер по маркетингу образовательного центра Pernova Катрин Пуу.
Виртуальное строительство проходило два дня подряд. По 4 часа. В турнире приняли участие 20 детей, часть из них выполняли задание в командах, а некоторые - по отдельности. Активность школьников позволит задуматься об организации новых подобных турниров.
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