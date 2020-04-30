ВИДЕО ⟩ Мартин Хельме вышел из себя и сорвал с лица маску: я не могу так больше!

Хельме, как и другие министры, начал сегодня пресс-конференцию в маске, но терпение политика кончилось, когда настал его черед говорить. Сначала Хельме пытался поправить маску, но потом просто сорвал ее со своего лица. «Ааа, я не могу», - высказал он то, о чем многие из нас ни раз думали во время чрезвычайного положения.