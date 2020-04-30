Чт, 30.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Мартин Хельме вышел из себя и сорвал с лица маску: я не могу так больше!

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме избавил сегодня от скуки многих, когда во время пресс-конференции правительства сорвал с лица защитную маску. Смотрите видео! 

Хельме, как и другие министры, начал сегодня пресс-конференцию в маске, но терпение политика кончилось, когда настал его черед говорить. Сначала Хельме пытался поправить маску, но потом просто сорвал ее со своего лица. «Ааа, я не могу», - высказал он то, о чем многие из нас ни раз думали во время чрезвычайного положения. 

Неделю назад проблема с маской возникла у министра внутренних дел Марта Хельме, но он сумел взять ситуацию под свой контроль и справился. 

Проблема с маской во время пресс-конференции у Марта Хельме 

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees

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