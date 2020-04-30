УЩЕРБ — 22 800 ЕВРО ⟩ В Лондоне воры украли лучший эстонский джин: владелец компании в недоумении

Когда мне позвонили из транспортной компании и сказали, что у них плохие новости, я подумал, что они скажут, что товар доставлен, потому что он должен был прибыть в тот самый день. Но когда они сказали, что весь поддон был украден, я не мог в это поверить. Вначале я подумал, что они хотят меня разыграть, как на 1 апреля, но на календаре было 30-е,