УЩЕРБ — 22 800 ЕВРО ⟩ В Лондоне воры украли лучший эстонский джин: владелец компании в недоумении

Производитель джина из Эстонии отправил первую крупную партию горячительных напитков в Лондон на прошлой неделе, но партия буквально испарилась до того, как достигла британского таможенного склада.
Тарво Яансоо, один из основателей Junimperium Distillery, который изготавливает крафтовый джин, сообщил Elu24, что ночью из грузовика был украден поддон с примерно 500 бутылками. Случилось это во время, когда машина была припаркована на автостоянке в Лондоне, а водитель грузовика спал.
Когда мне позвонили из транспортной компании и сказали, что у них плохие новости, я подумал, что они скажут, что товар доставлен, потому что он должен был прибыть в тот самый день. Но когда они сказали, что весь поддон был украден, я не мог в это поверить. Вначале я подумал, что они хотят меня разыграть, как на 1 апреля, но на календаре было 30-е,
- сказал Яансоо.
Было ли украдено что-то кроме джина, он не знает. Поскольку груз был упакован вместе с другими товарами на обычном европейском поддоне и обернут черной пленкой, Тарво Яансоо думает, что воры попытались бы узнать, что именно они крадут.
«В конце концов, слухи о качестве нашего джина также дошли до ушей преступников», - сказал он.
Предприниматель поговорил с английскими партнерами, ожидающими поставки, которые подтвердили, что они слышали о таком инциденте. Такое большое количество крепкого алкоголя было украдено впервые.
По словам Яансоо, на поддоне было около 500 бутылок крепкого алкоголя. Стоимость одной бутылки составляет около 40 фунтов стерлингов. Стоимость украденных товаров составляет около 20 000 фунтов стерлингов или 22 800 евро. Ущерб покрывается страховкой.
Отметим, что Junimperium Distillery - смешанный сухой джин, который и стал добычей воров, был признан лучшим джином лондонского сухого типа в Эстонии на церемонии награждения World Gin Award.