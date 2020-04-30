ВИДЕО ⟩ Филиппу Киркорову - 53! Смотрите самые яркие и смешные интервью, которые артист дал порталу Limon.ee!

Филипп Киркоров - желанный артист в Эстонии, все его концерты проходят с грандиозной шоу-программой и собирают полные залы зрителей. Он всегда хорошо высказывается о наших участниках на «Евровидении» и особенно сильно болел за Уку Сувисте и команда Киркорова сделала для Уку песню, но песенный конкурс в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. Когда на «Евровидении» страну представляла Элина Нечаева, Киркоров тоже выступал с добрыми высказываниями в адрес певицы.

В марте 2018 года Филипп Киркоров прошелся по улочкам старого Таллинна, записал видео с дрона на Вышгороде, где познакомился с местным старожилом – чайкой-попрошайкой, а также прикупил сувениров в местных магазинчиках. Тогда журналист Limon.ee Светлана Карабут сделала с поп-королем интервью в эстонской столице, давайте вспомним, как это было.

Эдгар Гергель задал Киркоров неловкий вопрос про Пугачеву в Португалии, поп-король поставил журналиста в неудобное положение

Киркоров - любимый певец наших бабушек, и вот как для своей бабушки просила автограф у артиста Керту Юккум