ФОТО ⟩ Глюкоза разделась перед камерой, накинув прозрачный дождевик, под которым ничего не спрячешь

Видимо, окончательно устав от самоизоляции, 33-летняя певица решила взбодрить своих подписчиков жарким фото. Глюкоза выложила в Instagram снимок, где позирует, позабыв про одежду. Если не считать прозрачный дождевик, под которым ничего не скроешь, пишет Life.
Артистка завила и распустила волосы, которые спадали на плечи. Устремила серьёзный взгляд вдаль, подведя глаза тёмным карандашом. А обнажённую грудь прикрыла руками, демонстрируя изящную стройную фигуру. В подписи к фото красовались лишь два эмодзи: зонтик и капли.
За несколько часов кадр певицы, некогда скрывавшейся за мультяшным персонажем, набрал более 20 тысяч лайков. Преданные поклонники отмечали, что с годами Наталья становится всё красивее и сексуальнее. Однако часть пользователей принялись подшучивать над тем, что Глюкоза снова обнажилась на публику.
Сейчас Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) находится дома на самоизоляции и призывает других оставаться дома. Однако иногда карантин ей всё же приходится прерывать. Так, недавно артистка появилась на шоу "Вечерний Ургант", где презентовала новый трек "Заноза", о чём сообщила в своём инстаграме.