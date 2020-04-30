ФОТО ⟩ Глюкоза разделась перед камерой, накинув прозрачный дождевик, под которым ничего не спрячешь

Артистка завила и распустила волосы, которые спадали на плечи. Устремила серьёзный взгляд вдаль, подведя глаза тёмным карандашом. А обнажённую грудь прикрыла руками, демонстрируя изящную стройную фигуру. В подписи к фото красовались лишь два эмодзи: зонтик и капли.

За несколько часов кадр певицы, некогда скрывавшейся за мультяшным персонажем, набрал более 20 тысяч лайков. Преданные поклонники отмечали, что с годами Наталья становится всё красивее и сексуальнее. Однако часть пользователей принялись подшучивать над тем, что Глюкоза снова обнажилась на публику.