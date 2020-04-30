ПОСЛЕ ТРАВЛИ В СЕТИ ⟩ Регина Тодоренко нашла решение, как уладить громкий скандал

Из-за своего высказывания о домашнем насилии Регина Тодоренко столкнулась не только с травлей в сети со стороны поклонников, но и неприятными последствиями в работе. Две крупных компании решили прекратить сотрудничество с телеведущей, из-за чего Регина потеряла многомиллионные контракты. Впрочем, спустя несколько дней Тодоренко нашла выход из скандальной ситуации.
Так, Регина решила отснять серию тематических программ про абьюз в семьях. Более того, звезда даже определилась с первой героиней. Ею стала одна из самых известных блогерш-феминисток Александра Митрошина. Об этом девушка сообщила в своем Instagram:
Ко мне через полчаса приедет Регина Тодоренко со съемочной командой брать у меня интервью для фильма о домашнем насилии. В пятницу оно выйдет.
Однако позже Митрошина сообщила, что съемка сорвалась: продюсер Тодоренко позвонил и все отменил.