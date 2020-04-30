В ГЛАЗА СМОТРИ ⟩ Катри Катс похвасталась идеальными формами в бикини, что едва скрывает ноготу

Эстонская модель, которая постоянно проживает на Бали со своим возлюбленным Юхани Сярглеппом, не забывает радовать поклонников свежими снимками. Вчера в Instagram девушка опубликовала фото в бикини ярко-зеленого цвета.
Как мы рассказывали в конце марта, Катри и ее возлюбленный застряли в Индонезии из-за пандемии коронавируса. Не имея возможности вернуться домой, блогеры работают удаленно и надеются на то, что скоро смогут увидеть свои семьи. Как сообщил Elu24 возлюбленный девушки, с их семьями все в порядке. Они сейчас находятся в Эстонии.
Чтобы не дать фанатам заскучать, Катри старается как можно чаще публиковать новые фотографии. На этот раз в ее блоге появился почти пикантный снимок в бикини.
Смотри фото!