В ГЛАЗА СМОТРИ ⟩ Катри Катс похвасталась идеальными формами в бикини, что едва скрывает ноготу

Как мы рассказывали в конце марта, Катри и ее возлюбленный застряли в Индонезии из-за пандемии коронавируса. Не имея возможности вернуться домой, блогеры работают удаленно и надеются на то, что скоро смогут увидеть свои семьи. Как сообщил Elu24 возлюбленный девушки, с их семьями все в порядке. Они сейчас находятся в Эстонии.