Чт, 30.04.2020
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В ГЛАЗА СМОТРИ ⟩ Катри Катс похвасталась идеальными формами в бикини, что едва скрывает ноготу

Катри Катс

ФОТО: Instagram

Эстонская модель, которая постоянно проживает на Бали со своим возлюбленным Юхани Сярглеппом, не забывает радовать поклонников свежими снимками. Вчера в Instagram девушка опубликовала фото в бикини ярко-зеленого цвета. 

Как мы рассказывали в конце марта, Катри и ее возлюбленный застряли в Индонезии из-за пандемии коронавируса. Не имея возможности вернуться домой, блогеры работают удаленно и надеются на то, что скоро смогут увидеть свои семьи. Как сообщил Elu24 возлюбленный девушки, с их семьями все в порядке. Они сейчас находятся в Эстонии. 

Чтобы не дать фанатам заскучать, Катри старается как можно чаще публиковать новые фотографии. На этот раз в ее блоге появился почти пикантный снимок в бикини. 

Смотри фото!

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