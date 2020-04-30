ВИДЕО ⟩ Ивлеева рассказала, как стала «Настюшкой-опасностью»

Я уже не помню историю создания, но я постоянно говорила „Настюшка-опасность“, „Настюшка справедливость“, и „опасность“ в итоге закрепилось. И было забавно, когда на улице меня начали узнавать не как Настю Ивлееву, а как Настюшку-опасность. И так до сих пор,