Королевский фотограф рассказал об одном из самых любимых свадебных снимков Кейт Миддлтон

Все произошло очень быстро. Я думаю, что за пределами аббатства собралась довольно большая толпа. Многие люди разбили там палатки за несколько дней. И я думаю, что она просто хотела отметить этих людей, отдать им дань уважения. Герцогиня отмечает всех, кто ее окружает. Мне было очень приятно, когда она обернулась в мою сторону и помахала прямо в мой объектив,