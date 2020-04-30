ВИДЕО ⟩ Земля избежала столкновения с опасным астероидом

Огромное расстояние, которое в 16 раз дальше Луны, может показаться вообще нисколько не угрожающим, но в космическом масштабе это очень близко. К тому же астероид, который получил название 1998 OR2 обладает размером с гору – 2 километра в поперечнике.

Объект приблизился к 13:55 по эстонскому времени и благополучно пролетел мимо на скорости в 30 тысяч км/ч обратно в более глубокое космическое пространство. Это первый близкий подход такого большого астероида с 2017 года. Следующее сближение 1998 OR2 с Землей ожидается в 2079 году на таком же угрожающем расстоянии.

Астероид был классифицирован как "потенциально опасный объект", потому что его размеры составляют боле 150 метров и находится он в пределах 8 миллионов километров от орбиты Земли. Эксперты в Аресибо могут отслеживать астероиды и использовать наблюдения, чтобы определить их путь в будущем, чтобы определить их вероятный риск столкновения с Землей.

Asteroid, 1998 OR2, a well-known near-Earth object, will safely pass on Wednesday at 2:55am PT (5:55am ET). It will get no closer to Earth than 3.9 million miles. Astronomers will have the opportunity to study it in detail. https://t.co/JAUK1rMa2a@AsteroidWatch @NASASolarSystem pic.twitter.com/ekmhT3PbHF — NASA JPL (@NASAJPL) April 28, 2020

Любопытно, что за эту неделю к Земле приблизилось как минимум пять астероидов на расстояние гораздо ближе, чем Луна. Но все они обладают размерами намного меньшими, чем 1998 OR2, и в случае вхождения в атмосферу нашей планеты, просто бы сгорели, не долетев до поверхности.

К примеру, один из них астероид 2020HS7 подлетел на расстояние в 36 400 км от поверхности Земли – на такой орбите находятся геостационарные спутники, так что это очень-очень близко. Но опасаться его не стоит – его размеры составляют всего 8 метров в поперечнике.