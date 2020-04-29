ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Ответ есть: будет ли Россия продлевать уже оплаченные визы гражданам Эстонии?

Из-за закрытых границ между Россией и Евросоюзом тысячи граждан Эстонии не могут воспользоваться уже оплаченной туристической или деловой визой. Людей мучают вопросы: что будет, если к моменту открытия границ срок действия их визы в Россию уже истечет и будет ли виза продлеваться бесплатно или по более низкой цене? Портал Limon.ee получил официальный ответ в Посольстве России в Эстонии.
Отвечает первый секретарь Посольства России в Эстонии А.А.Ярлыков:
Данный запрет является исключительно временной мерой. Его планируется снять после улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и прекращения острой угрозы распространения заболевания COVID-19.
Оформленная и выданная заявителю российская краткосрочная виза обмену не подлежит. Продление ее срока действия не предусмотрено. Для въезда в Россию после отмены вышеуказанных ограничений иностранному гражданину потребуется предварительно оформить новую российскую визу на новый период пребывания в России.
Что касается финансовой стороны вопроса. За оформление российских виз взимаются визовые сборы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Такие визовые сборы возврату не подлежат. «Зачет» ранее оплаченных сборов при выдаче очередных виз действующим законодательством не предусмотрен.
Напомним, что правительством Российской Федерации принято решение с 18 марта временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Сначала ограничение действовало до 1 мая 2020 года, но премьер-министр России Михаил Мишустин продлил его до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и прекращения острой угрозы распространения заболевания COVID-19. Предполагаемая дата снятия ограничений пока не называется. Эстония также пока не открыла свои границы ни для одной из стран.
Информация о шенгенских визах и их переоформлении без консульского сбора
Еще изданию Rus.Postimees очень часто задают вопросы о шенгенских визах. Директор отдела протокола Министерства иностранных дел Эстонии Лаури Бамбус сказал в «Студии Postimees», что сейчас эти визы не выдаются. Те визы, которые были выданы, сейчас ими нельзя воспользоваться для приезда в Эстонию и другие шенгенские страны, но при подаче ходатайства на новые визы консульский сбор с этих людей браться не будет. Это в тех случаях, если одноразовая виза не была открыта, то есть не была использована. И те люди, у которых есть многократные визы, к сожалению, сейчас не могут приезжать в Эстонию или другие страны Шенгенского пространства.