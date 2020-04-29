ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Ответ есть: будет ли Россия продлевать уже оплаченные визы гражданам Эстонии?

Отвечает первый секретарь Посольства России в Эстонии А.А.Ярлыков: Данный запрет является исключительно временной мерой. Его планируется снять после улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и прекращения острой угрозы распространения заболевания COVID-19. Оформленная и выданная заявителю российская краткосрочная виза обмену не подлежит. Продление ее срока действия не предусмотрено. Для въезда в Россию после отмены вышеуказанных ограничений иностранному гражданину потребуется предварительно оформить новую российскую визу на новый период пребывания в России. Что касается финансовой стороны вопроса. За оформление российских виз взимаются визовые сборы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Такие визовые сборы возврату не подлежат. «Зачет» ранее оплаченных сборов при выдаче очередных виз действующим законодательством не предусмотрен.

Напомним, что правительством Российской Федерации принято решение с 18 марта временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Сначала ограничение действовало до 1 мая 2020 года, но премьер-министр России Михаил Мишустин продлил его до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и прекращения острой угрозы распространения заболевания COVID-19. Предполагаемая дата снятия ограничений пока не называется. Эстония также пока не открыла свои границы ни для одной из стран.

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