ПОДУШКИ НЕ В МОДЕ ⟩ Новый челлендж: женщины надевают бумажные пакеты вместо купальников

Не успел на просторах Instagram отгреметь челлендж с платьями из подушек, как на его место заступил новый, с платьями из бумажных пакетов — #ShoppingBagchallenge

Девушки со всего мира принялись примерять наряды из обычных бумажных пакетов — самых частых и популярных, пишет The Sun.Кто-то просто натягивал бумагу, закрепив всё ремнем, а кто-то создавал сложные и серьезные платья, которые не стыдно было бы надеть и в обычной жизни. Некоторые девушки подошли к вопросу с юмором, выбрав обычные продуктовые сумки и добавив аксессуаров, сделанных из всего, что подвернулось под руку дома.