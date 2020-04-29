Ср, 29.04.2020
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ПОДУШКИ НЕ В МОДЕ ⟩ Новый челлендж: женщины надевают бумажные пакеты вместо купальников

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Карантинная мода ничем не хуже обычной, а потому тоже меняется с рекордной скоростью, пишет Лайф.

Не успел на просторах Instagram отгреметь челлендж с платьями из подушек, как на его место заступил новый, с платьями из бумажных пакетов — #ShoppingBagchallenge

Девушки со всего мира принялись примерять наряды из обычных бумажных пакетов — самых частых и популярных, пишет The Sun.Кто-то просто натягивал бумагу, закрепив всё ремнем, а кто-то создавал сложные и серьезные платья, которые не стыдно было бы надеть и в обычной жизни. Некоторые девушки подошли к вопросу с юмором, выбрав обычные продуктовые сумки и добавив аксессуаров, сделанных из всего, что подвернулось под руку дома.

А некоторые, скомбинировав повседневную одежду и продуктовые пакеты, смогли стать иконами стиля даже в таких обстоятельствах. Трудно поверить, что с нарядом этих девушек что-то не так.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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