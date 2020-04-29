Не ешьте такой лук, это опасно

Не секрет, что испорченные продукты не рекомендуется употреблять, так как они могут быть опасны для нашего организма, либо нанести ему вред, пишет zen.yandex.ru.
В большинстве случаев можно сказать, когда продукт испорчен, и мы должны выбросить его. Из-за измененного запаха, внешнего вида и так далее. Ситуация с луком похожа. Если он пахнет плохо и гнилой, то вы, конечно, не будете готовить его. Однако часто хозяйки просто обрезают испорченные места у овощей и фруктов. Так не стоит делать!
Если вы увидите на шелухе специфическую черноту, то луковицу все же лучше выбросить целиком. Подобный дефект определяется присутствием в овоще афлатоксина. Среди прочего данное вещество увеличивает вероятность развития рака печени.
Несколько типов афлатоксинов встречаются в природе, но четыре из них - B1, B2, G1 и G2 - особенно опасны, поскольку они обнаружены во всех основных пищевых культурах. Наиболее распространенным источником воздействия афлатоксинов на человека являются загрязненные орехи и злаки, а также продукты их переработки.
Ученые отмечают, что афлатоксины являются мощными канцерогенами, которые могут поражать все органы, особенно печень и почки. Отмечено, что канцерогенный потенциал афлатоксинов значительно повышается на фоне гепатита В. Кроме того, афлатоксины оказывают иммунодепрессивное действие, которое может снижать способность организма противостоять инфекциям (например, ВИЧ, туберкулезу).