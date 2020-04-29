УЛЕТНОЕ ВИДЕО! ⟩ Блогер из Петербурга рассказывает, почему он больше никогда не приедет в Таллинн

Мнения туристов о нашем городе, конечно же, разное. Мы привыкли к восхищенным эпитетам и положительным высказываниям о Таллинне. Но иногда мнение бывает и довольно негативным.
Группа «Борная солянка» на канале Youtube публикует видео об эстонской столице, которое сделал житель Петербурга. «Не знаем, как вас, но нас страшно утомили блоги о путешествиях в стиле Варламова "глядите, как круто в Европе по сравнению с Россией". Некоторые наши подписчики тоже делают обзоры своих путешествий по ЕС, но рассказывают о городах без прикрас», - так представлен и видео-рассказ о Таллинне.
Петербуржец Денис Баев на своем Youtube-канале в рубрике «Честно о городах ЕС» рассказал о том, почему он больше никогда не приедет в Таллинн.
Смотрите видео (осторожно: есть нецензурные слова) и пишите в комментариях, прав петербуржец или нет?