УЛЕТНОЕ ВИДЕО! ⟩ Блогер из Петербурга рассказывает, почему он больше никогда не приедет в Таллинн

Группа «Борная солянка» на канале Youtube публикует видео об эстонской столице, которое сделал житель Петербурга. «Не знаем, как вас, но нас страшно утомили блоги о путешествиях в стиле Варламова "глядите, как круто в Европе по сравнению с Россией". Некоторые наши подписчики тоже делают обзоры своих путешествий по ЕС, но рассказывают о городах без прикрас», - так представлен и видео-рассказ о Таллинне.