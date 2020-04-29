ГОРЯЧЕЕ НЕ БЫВАЕТ ⟩ Обнаженная Наталья Ионова в дождевике изумила фанатов

33-летняя Наталья Ионова (Глюк'oZa) решила скрасить пасмурный весенний день горячим сексуальным кадром. Певица предстала перед поклонниками без одежды, пишет Cosmo.
В среду в Москве с утра лил дождь, и Наталья решила взбодрить своих фанатов. Артистка опубликовала провокационный кадр, для которого позировала в прозрачном дождевике, надетом на голое тело.
Наталья Ионова снялась почти обнаженной,
instagram.com/glukozamusic
Ионова стояла боком, прикрыв обнаженную грудь руками. Сексуальный образ дополнили романтичные локоны и яркий макияж smokey eyes. Певица не подписала кадр. Звезда лишь поставила смайлы в виде зонта и капель дождя. Зато поклонникам Глюк'oZы было что сказать. Многие восхитились стройной фигурой певицы и ее узкой талией.
Наталья часто устраивает провокационные фотосессии,
instagram.com/glukozamusic