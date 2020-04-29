Ср, 29.04.2020
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«Маргарита на балу Сатаны!»: 53-летняя Литвинова не постыдилась обнажиться

Рената Литвинова

ФОТО: Instagram

Рената Литвинова, как и многие звезды в период самоизоляции, разбирает домашние архивы. На этот раз актриса достала из закромов свой невероятно эротичный снимок, пишут Dni.

Артистка опубликовала в инстаграм-аккаунте черно-белую фотографию. Она была сделана в 2000 году для журнала Playboy. На кадре женщина запечатлена в ретро-образе.

Волосы Рената Литвинова уложила «холодной волной», характерной для 30-х годов прошлого века. Из одежды на артистке лишь туфли. Интимные зоны прикрыты тяжелой тканью. Звезда стоит возле мраморного камина, облокотившись на него одной рукой. Поклонники с восторгом приняли архивный снимок. 

«Очень тревожное фото – тяжелый массивный статичный фон и хрупкая женщина в неустойчивой изломанной позе (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)», – написал один из фолловеров Ренаты Литвиновой.

В период самоизоляции Литвинова старается чаще общаться с поклонниками в своих соцсетях. 

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