«Маргарита на балу Сатаны!»: 53-летняя Литвинова не постыдилась обнажиться

Артистка опубликовала в инстаграм-аккаунте черно-белую фотографию. Она была сделана в 2000 году для журнала Playboy. На кадре женщина запечатлена в ретро-образе.

Волосы Рената Литвинова уложила «холодной волной», характерной для 30-х годов прошлого века. Из одежды на артистке лишь туфли. Интимные зоны прикрыты тяжелой тканью. Звезда стоит возле мраморного камина, облокотившись на него одной рукой. Поклонники с восторгом приняли архивный снимок.

«Очень тревожное фото – тяжелый массивный статичный фон и хрупкая женщина в неустойчивой изломанной позе (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)», – написал один из фолловеров Ренаты Литвиновой.