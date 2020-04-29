Нюша умилила подписчиков трогательным фото с дочкой

В своем Instagram-аккаунте звезда написала, что наряды они подбирали в стиле "мама-дочка". В комментариях фолловеры стали спорить, на кого больше похожа девочка: на мать или отца?

К единому мнению подписчики не пришли. Но все сошлись на том, что снимок получился умилительным. "Солнышки", "Милашки", – высказались фанаты певицы Нюши.