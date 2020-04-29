Нюша умилила подписчиков трогательным фото с дочкой

Певица Нюша поделилась фото, на котором она гуляет с годовалой наследницей. Кадр вызвал у поклонников бурю эмоций, пишут Дни.ру.
В своем Instagram-аккаунте звезда написала, что наряды они подбирали в стиле "мама-дочка". В комментариях фолловеры стали спорить, на кого больше похожа девочка: на мать или отца?
К единому мнению подписчики не пришли. Но все сошлись на том, что снимок получился умилительным. "Солнышки", "Милашки", – высказались фанаты певицы Нюши.
Напомним, знаменитость счастлива в браке с чиновником Игорем Сивовым. Они женаты с лета 2017 года. Их дочка Симба родилась в ноябре 2018-го.