Ср, 29.04.2020
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ПРОСТО ЖЕСТЬ ⟩ Как изменится форма стюардесс из-за пандемии коронавируса: появились фото

Стюардесса

ФОТО: Caro / Sorge/Caro / Sorge

Комплекты этих костюмов в скором времени получит Малайзийская авиакомпания AirAsia, пишет Сегодня.

ФОТО: Caro / Frank Sorge/Caro / Frank Sorge

Филиппинский дизайнер Пуэй Куинонес выпустил необычную униформу для бортпроводников, разработанную специально на время пандемии коронавируса. Комплекты этих костюмов в скором времени получит Малайзийская авиакомпания AirAsia. Перевозчик уже представил своим сотрудникам обновленную форму. Об этом пишет телеканал Fox News.

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На обнародованных фотографиях члены экипажа позируют в комбинезонах красного цвета с длинными рукавами и логотипом перевозчика. На стюардессах также надеты защитные маски, капюшоны и перчатки.

Проект одобрило министерство здравоохранения Филиппин. Отмечается, что "антикоронавирусная" форма уже была опробована на рейсе из Таиланда на Филиппины.

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