ПРОСТО ЖЕСТЬ ⟩ Как изменится форма стюардесс из-за пандемии коронавируса: появились фото

Комплекты этих костюмов в скором времени получит Малайзийская авиакомпания AirAsia, пишет Сегодня.
Филиппинский дизайнер Пуэй Куинонес выпустил необычную униформу для бортпроводников, разработанную специально на время пандемии коронавируса. Комплекты этих костюмов в скором времени получит Малайзийская авиакомпания AirAsia. Перевозчик уже представил своим сотрудникам обновленную форму. Об этом пишет телеканал Fox News.
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На обнародованных фотографиях члены экипажа позируют в комбинезонах красного цвета с длинными рукавами и логотипом перевозчика. На стюардессах также надеты защитные маски, капюшоны и перчатки.
Проект одобрило министерство здравоохранения Филиппин. Отмечается, что "антикоронавирусная" форма уже была опробована на рейсе из Таиланда на Филиппины.