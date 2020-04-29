У Аллы Пугачевой заподозрили инсульт

Известный музыкальный критик Сергей Соседов выступил с резонансным заявлением относительно состояния здоровья легендарной певицы Аллы Пугачевой, пишет TopNews.
Соседов и ранее обращал внимание на ситуацию вокруг Пугачевой, впервые заговорив об этом еще десять лет назад, в период прощального гастрольного тура примадонны. В прошлом году критик побывал на юбилейном концерте певицы в Кремле и остался разочарован увиденным. Тогда же он заявлял, что Пугачева была в плохой форме и раскритиковал ее за сам выход на сцену.
Недавно Соседов и вовсе заявил, что в последнее время, судя по внешнему виду, Пугачева сильно сдала, а от ее голоса ничего не осталось. В качестве подтверждения своих слов он показал видео с последнего концерта Пугачевой знакомым врачам.
«Вероятно, она перенесла инсульт или серьезную операцию на сердце, по крайней мере, тяжело больные сердечники выглядят именно так, заверили меня специалисты», – отметил Соседов.