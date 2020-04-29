У Аллы Пугачевой заподозрили инсульт

Соседов и ранее обращал внимание на ситуацию вокруг Пугачевой, впервые заговорив об этом еще десять лет назад, в период прощального гастрольного тура примадонны. В прошлом году критик побывал на юбилейном концерте певицы в Кремле и остался разочарован увиденным. Тогда же он заявлял, что Пугачева была в плохой форме и раскритиковал ее за сам выход на сцену.