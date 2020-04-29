ВИДЕО ⟩ Беременная Кэти Перри вышла в эфир в костюме санитайзера

«Мы в American Idol знаем толк в свежести и чистоте», — пригласила она телезрителей посмотреть первый выпуск шоу, который снят дистанционно.

В таком наряде Кэти Перри помыла посуду, призвала всех тщательно мыть руки, а потом взяла тарелку с чипсами и ушла в комнату.

«Боже мой! Вот это да!», «Вау!», «Ты такая смешная», «Сколько же тебе понадобилось времени, чтобы надеть это», «Все-таки ты — невероятный человек», — комментируют видео пользователи. Некоторые из них также вспомнили о том, как когда-то Кэти посетила бал Met Gala в костюме люстры и гамбургера.