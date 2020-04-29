ФОТО ⟩ Сергей Жигунов живет с копией Анастасии Заворотнюк

В Сети ходят слухи, что брак Сергея Жигунова и Веры Новиковой снова трещит по швам, но причина уже не в Анастасии Заворотнюк, ради которой актер однажды бросил семью. Якобы теперь сердце артиста принадлежит его помощнице, журналистке Виктории Ворожбит.
Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит встретились два года назад в Сахалине. Там актер готовил первый фестиваль телесериалов «Утро Родины». Ворожбит быстро сработалась с Жигуновым и уже в 2019 году стала директором фестиваля, пишут Dni.
Наблюдательные поклонники убеждены, что Сергей и Виктория живут вместе. Фанаты проверили их аккаунты и обратили внимание на то, что оба выкладывают фото с одной геолокацией, кадры похожих интерьеров, а главное – снимки кота по кличке Пыня.
До недавнего времени Сергей Жигунов был официально женат на Вере Новиковой. Именно ее он оставил, когда увлекся актрисой Анастасией Заворотнюк, с которой познакомился на съемках комедийного сериала «Моя прекрасная няня».
После возвращения домой посмотрела со слезами умиления видео, как в японском аэропорту сотрудница на транспортерной ленте протирает чемоданы) и пошла отмывать свой багаж от вина - кидали так, что лопнула не только бутылка, но и вакуумные пакеты 🤦🏻♀️ Спасибо, что сам чемодан выжил, видимо, потому что прочный, пластиковый. Все-таки, не скоро наши космические корабли начнут бороздить просторы цивилизации. Не скоро.
Отношения Сергея и Анастасии развивались так стремительно, что актер развелся и стал жить с новой возлюбленной. Этот роман продлился всего несколько лет, и Жигунов вернулся к Новиковой, на которой заново женился. А сейчас в СМИ появились слухи о свадьбе актера с Ворожбит, которая, по мнению поклонников, удивительно похожа на Заворотнюк.