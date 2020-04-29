ФОТО ⟩ Сергей Жигунов живет с копией Анастасии Заворотнюк

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит встретились два года назад в Сахалине. Там актер готовил первый фестиваль телесериалов «Утро Родины». Ворожбит быстро сработалась с Жигуновым и уже в 2019 году стала директором фестиваля, пишут Dni.

Наблюдательные поклонники убеждены, что Сергей и Виктория живут вместе. Фанаты проверили их аккаунты и обратили внимание на то, что оба выкладывают фото с одной геолокацией, кадры похожих интерьеров, а главное – снимки кота по кличке Пыня.

До недавнего времени Сергей Жигунов был официально женат на Вере Новиковой. Именно ее он оставил, когда увлекся актрисой Анастасией Заворотнюк, с которой познакомился на съемках комедийного сериала «Моя прекрасная няня».