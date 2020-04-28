Вт, 28.04.2020
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ВИДЕО ДНЯ ⟩ В Англии гигантское Лох-несское чудовище сняли на камеру

Лох-несское чудовище

ФОТО: скриншот с youtube.com

По некоторым данным, Несси удалось зафиксировать в заливе Уркварт.

В Великобритании местный житель заявил, что снял на видео гигантское лох-несское чудовище, сообщает Topnews.

Как пишет Daily Mail, 55-летний местный житель заявил, что смог снять на видео Несси в заливе Уркварт еще в минувшую среду.

По словам мужчины, он увидел гигантского монстра длиной около 9 метров, причем британец заявил, что якобы именно он заснял самое большое лох-несское чудовище, которое только удавалось заснять за всю историю.

Однако пользователи Сети выразили сомнение в качестве материала, отметив, что в кадр могла попасть обычная лодка.

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