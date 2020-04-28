ВИДЕО ДНЯ ⟩ В Англии гигантское Лох-несское чудовище сняли на камеру

В Великобритании местный житель заявил, что снял на видео гигантское лох-несское чудовище, сообщает Topnews.

Как пишет Daily Mail, 55-летний местный житель заявил, что смог снять на видео Несси в заливе Уркварт еще в минувшую среду.

По словам мужчины, он увидел гигантского монстра длиной около 9 метров, причем британец заявил, что якобы именно он заснял самое большое лох-несское чудовище, которое только удавалось заснять за всю историю.