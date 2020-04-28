ОНА ВЕРНУЛАСЬ! ⟩ Хранившая несколько месяцев молчание певица Геттер Яани опубликовала интригующее послание

Даже сегодня никто не знает, был ли это взлом аккаунта известной певицы или Геттер своей рукой удалила все, что было в Instagram?

Если верен второй вариант, то, видимо, у Яани была веская причина решиться на такой шаг. Вполне вероятно, что аккаунт был взломан: он работал, но в нем постоянно было только четыре видео, никаких новых публикаций Геттер не делала. Также отсутствует и изображение профиля. Сама певица никак не комментировала случившееся. Но 28 апреля на аккаунте Яани появился новый пост. И какой! Поклонники ломают голову - что бы это значило?

Яани разместила милую, дышащую весной фотографию, на которой, по-видимому, ее рука и нога дочери, а также несколько цветов. На фотографии есть текст MITU MIND, что можно перевести как «несколько меня», и дата - 30.04.2020. И никаких объяснений.