ЛЮБОВЬ НЕ УМИРАЕТ! ⟩ Пожилые влюбленные каждый день встречаются у разделившей их границы

Каждый день 89-летний фермер Карстен Тюхсен Хансен садится на электровелосипед и едет к закрытой границе между Данией и Германией, чтобы встретиться со своей возлюбленной — 85-летней Ингой Расмуссен. Она привозит кофе, шнапс и раскладной стол со стульями, чтобы можно было присесть и пообщаться — не забывая при этом о социальной дистанции, сообщает издание The New York Times.

«Мы здесь из-за любви, — говорит Карстен. — Любовь — это лучшее чувство на земле».

Карстен и Инга познакомились в Дании два года назад — и эта встреча полностью перевернула их жизнь. Господин Хансен направлялся с огромным букетом цветов к одной вдове, с которой был знаком уже не первый десяток лет. Он хотел явиться неожиданно и сделать даме своего сердца предложение. Но до нее он не дошел. В очереди за клубникой он познакомился с Ингой. Движимый каким-то внезапно нахлынувшим чувством, Карстен подарил ей цветы и пригласил на ужин к себе в Германию. Вскоре они начали встречаться — к большому удивлению трех дочерей Инги, которым мама с детства твердила «Не выходите замуж за немцев».

У влюбленных оказалось много общего: оба были в браке больше 60 лет, оба овдовели несколько лет назад и уже не надеялись когда-нибудь вновь обрести счастье.

До начала эпидемии Инга и Карстен виделись каждый день — благо европейское законодательство разрешало свободное перемещение через границу для жителей Дании и Германии. Вместе готовили обед, весело общались на затейливой смеси из датского и немецкого, нередко оставались друг у друга на ночь.

Но все резко закончилось 13 марта, когда датское правительство объявило о закрытии границы между государствами для всех кроме работающих граждан. В тот день Инга гостила у Карстена и сразу же поспешила домой, побоявшись, что ее могут больше не впустить в родную Данию.

Видеться теперь было нельзя. Но разве есть какие-нибудь преграды для настоящей любви? Инга и Карстен нашли тихую дорогу на границе двух государств, заблокированную одним лишь пластиковым шлагбаумом. Место идеальное — и ехать до него недолго, и посторонних глаз там нет. Так влюбленные и стали встречаться — каждый день, около трех часов дня.

Из соображений безопасности Инга и Карстен избегают физического контакта — никаких объятий и поцелуев. Но есть и другие способы выразить свои чувства. Каждый день Карстен привозит Инге подарок — например, бутылку хорошего вина. Она, в свою очередь, угощает друга сердца печеньем, пирожными, а иногда и целым обедом.

О тайных встречах Карстена и Инги узнала полиция Дании — и предупредила о том, что оштрафует их, если они будут нарушать границу. Пришлось стать осторожнее и не пересекать шлагбаум — впрочем, он им не сильно мешает.

А вскоре о милых нарушителях узнала и общественность. Мэр датского города Мелеуз — Хенрик Франсен — объезжал территорию на велосипеде и заметил влюбленных. Узнав трогательную историю их любви, он поделился фотографией Инги и Карстена в Facebook. А в следующие дни о ней рассказали несколько местных газет и радиостанций.