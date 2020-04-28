Вт, 28.04.2020
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«Кейт бы не терпела»: Меган Маркл пожаловалась на королевскую семью

Принц Чарльз, принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Гарри

ФОТО: Joe Giddens/PA Wire/PA Images

Меган Маркл пожаловалась друзьям на предвзятое отношение со стороны членов королевской семьи. С тех пор, как принц Гарри представил публике свою избранницу, Меган Маркл начали сравнивать с женой принца Уильяма – Кейт Миддлтон, пишет Сегодня.

Сначала британцы с восторгом отнеслись к американке, которая олицетворяет мечту миллионов девушек выйти замуж за принца. Постепенно отношение к ней ухудшилось. Местные таблоиды критиковали герцогиню за то, за что упрекнуть Кейт Миддлтон никто даже и не собирался.

Как сообщает Daily Mail, во время разговора с друзьями Меган пожаловалась на несправедливость и на то, что Кейт всегда поддерживала королева. Также жена принца призналась, что в королевской семье никто не удивился тому, что она решила подать судебный иск на таблоиды.

Если бы Кейт постоянно критиковали, никто бы с этим не смирился. Политика взаимоотношений с прессой была бы пересмотрена, а издания, нападавшие на нее, закрылись бы,

– рассказал инсайдер изданию.

К слову, в одном из своих публичных обращений принц Гарри называл плохое отношение СМИ к Меган одной из причин их отказа от обязанностей и переезда в США.

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