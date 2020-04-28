«Кейт бы не терпела»: Меган Маркл пожаловалась на королевскую семью

Сначала британцы с восторгом отнеслись к американке, которая олицетворяет мечту миллионов девушек выйти замуж за принца. Постепенно отношение к ней ухудшилось. Местные таблоиды критиковали герцогиню за то, за что упрекнуть Кейт Миддлтон никто даже и не собирался.

Как сообщает Daily Mail, во время разговора с друзьями Меган пожаловалась на несправедливость и на то, что Кейт всегда поддерживала королева. Также жена принца призналась, что в королевской семье никто не удивился тому, что она решила подать судебный иск на таблоиды.

Если бы Кейт постоянно критиковали, никто бы с этим не смирился. Политика взаимоотношений с прессой была бы пересмотрена, а издания, нападавшие на нее, закрылись бы,

– рассказал инсайдер изданию.