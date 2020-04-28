Хайди Клум испортила финал шоу, надев платье, в которое не поместилась ее грудь

Поклонники модной передачи с нетерпением ждали развязки, чтобы узнать, кто же стал победителем и получил контракт на миллион долларов. Но их внезапно разочаровал как победитель, так и внешний вид любимой модели и, как казалось, иконы стиля — Хайди Клум.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Помимо того что платье было многими признано не самым удачным, зрителей возмутил слишком глубокий вырез. Весь финальный выпуск Хайди вела именно в этом шедевре дизайнерской мысли, поэтому подписчики сервиса вдоволь насмотрелись на грудь кумира, которая грозилась ускользнуть в любой момент из плена платья. И обычно бы никто не был против, но на модном шоу такие изыски показались фанатам излишними, пишет Лайф со ссылкой на News.com.

Какой кошмар! Это шоу кто-то спонсировал, и Хайди пришлось надеть это убожество??? Самое ужасное платье, что я видела!

Весь сезон она одевалась потрясающе, но в этот раз... Кровь из глаз...

Она настолько хотела похвастаться своей грудью, что я весь сезон просидел в испанском стыде!