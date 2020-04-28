КАК В АНЕКДОТЕ! ⟩ Видео: голышом по Петербургу от разъяренного мужа бежал незадачливый любовник

Забавный, как в анекдоте, случай произошел в Санкт-Петербурге. Люовник при появлении мужа вынужден был спрыгнуть с балкона третьего этажа и голым бежать по улицам города, пишет «Фонтанка».
Вечерняя пробежка обнаженного петербуржца несколько взбудоражила жителей питерского района Купчино 25 апреля. Пять градусов тепла не помешали бегуну принимать воздушные ванны нагишом.
Около 18 часов 25 апреля прекрасный во всех отношениях мужчина находился в приподнятом расположении духа и всего остального. Ведь отдыхал в гостях у своей знакомой в квартире на Будапештской улице. На третьем этаже. И тут в дверь внезапно позвонили: муж вернулся. Любовник сиганул на балкон, а скоре решил прыгнуть. Сначал он покатился по клумбе, затем выкатился на проезжую часть улицы Будапештской.
Что в этот момент происходило внутри квартиры - остается лишь догадываться. Но обманутый муж, решивший, тчо рога ему не слишком идут, пустился в погоню.
Развязка сюжета попала на видеорегистратор проезжающего мимо бизнесмена. Репортаж начинается с тонкого замечания: «Смотрите, кого я вижу».
Куда точно ушел беглец — непонятно. Журналисты обзвонили всех полицейских на этой территории, но голый беглец нигде в хрониках не засветился.
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