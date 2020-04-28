КАК В АНЕКДОТЕ! ⟩ Видео: голышом по Петербургу от разъяренного мужа бежал незадачливый любовник

«Фонтанка» нашла того хозяина БМВ, куда голым нырнул незадачливый любовник, при этом забыв заблокировать за собой двери. Водитель, мягко говоря, должен был обалдеть дважды. Первый — когда к нему на переднее сиденье это все прилетело, заявив, мол, гони куда-нибудь, лишь бы подальше. Вторично — когда любовник, уворачиваясь от праведной агрессии ступней мужа, перелезал с переднего сиденья на заднее. Приличному джентльмену в галстуке было не очень-то и ловко сбоку наблюдать за всей нижней физиологией.

Неудачник-любовник панически предлагал вознаграждение в 1250 рублей (15 евро) тому, кто его спасет. Так как размахивал он не купюрами, а кредиткой, ясно, что цена вопроса базировалась не на рентабельности, а на точном знании, сколько средств на банковской карте. Голый-то голый, а карту прихватил как самое святое.