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КАК В АНЕКДОТЕ! ⟩ Видео: голышом по Петербургу от разъяренного мужа бежал незадачливый любовник

Любовник голышом сбежал от любовницы и понесся по улице Будапештской

ФОТО: скриншот видео

Забавный, как в анекдоте, случай произошел в Санкт-Петербурге. Люовник при появлении мужа вынужден был спрыгнуть с балкона третьего этажа и голым бежать по улицам города, пишет «Фонтанка»

Вечерняя пробежка обнаженного петербуржца несколько взбудоражила жителей питерского района Купчино 25 апреля. Пять градусов тепла не помешали бегуну принимать воздушные ванны нагишом.

Около 18 часов 25 апреля прекрасный во всех отношениях мужчина находился в приподнятом расположении духа и всего остального. Ведь отдыхал в гостях у своей знакомой в квартире на Будапештской улице. На третьем этаже. И тут в дверь внезапно позвонили: муж вернулся. Любовник сиганул на балкон, а скоре решил прыгнуть. Сначал он покатился по клумбе, затем выкатился на проезжую часть улицы Будапештской. 

Что в этот момент происходило внутри квартиры - остается лишь догадываться. Но обманутый муж, решивший, тчо рога ему не слишком идут, пустился в погоню.

Развязка сюжета попала на видеорегистратор проезжающего мимо бизнесмена. Репортаж начинается с тонкого замечания: «Смотрите, кого я вижу».

 
«Фонтанка» нашла того хозяина БМВ, куда голым нырнул незадачливый любовник, при этом забыв заблокировать за собой двери. Водитель, мягко говоря, должен был обалдеть дважды. Первый — когда к нему на переднее сиденье это все прилетело, заявив, мол, гони куда-нибудь, лишь бы подальше. Вторично — когда любовник, уворачиваясь от праведной агрессии ступней мужа, перелезал с переднего сиденья на заднее. Приличному джентльмену в галстуке было не очень-то и ловко сбоку наблюдать за всей нижней физиологией.
 
Неудачник-любовник панически предлагал вознаграждение в 1250 рублей (15 евро) тому, кто его спасет. Так как размахивал он не купюрами, а кредиткой, ясно, что цена вопроса базировалась не на рентабельности, а на точном знании, сколько средств на банковской карте. Голый-то голый, а карту прихватил как самое святое.

Куда точно ушел беглец — непонятно. Журналисты обзвонили всех полицейских на этой территории, но голый беглец нигде в хрониках не засветился.

Видео смотрите ЗДЕСЬ!

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