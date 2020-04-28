Анна Семенович впервые показала фото жениха

Но совсем недавно Семенович призналась, что у нее есть молодой возлюбленный, который младше Анны на семь лет. В шоу «Алена, блин!» экс-солистка «Блестящих» рассказала, что ее возлюбленный родом из Санкт-Петербурга, не был женат и не имеет детей.

Семенович отметила, что лишь сейчас созрела для создания семьи, она готова выйти замуж и завести ребенка. Поклонники упорно просили Анну выложить фотографию ее возлюбленного. В итоге певица все же поддалась на уговоры, но опубликовала снимок, на котором закрыла лицо своего мужчины смайликом.

ФОТО: Скриншот с Instagram