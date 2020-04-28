Глава таллиннского Певческого поля: рассматриваем возможность проведения концертов для публики на автомобилях

Именно так могли бы выглядеть, например, концерты и представления, где зрители сидят в своих автомобилях. «Конечно же, мы не можем приступить к открытию автомобильного кино до тех пор, пока решение не одобрено правительством республики. Департамент здоровья тоже должен дать зеленый свет таким мероприятиям», - сказал Саареоя, передают Uudised.tv3.ee .

По словам Саареоя, уже несколько организаторов с ними связались и проявили интерес к подобному плану. «Уже даже есть одна группа, которая сказала, что если бы они смогли выступить в рамках пробного проекта в Эстонии и конкретно в Таллинне, то они обеими руками и ногами за», - добавил глава таллиннского Певческого поля.