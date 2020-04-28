Глава таллиннского Певческого поля: рассматриваем возможность проведения концертов для публики на автомобилях

Из-за чрезвычайного положения и коронавируса этим летом на таллиннском Певческом поле отменены все концерты. По словам главы этой концертной площадки Урмо Саареоя, сейчас обсуждается возможность проведения так называемых автомобильных мероприятий, чтобы люди могли становиться частью шоу-программы бесконтактно.
Именно так могли бы выглядеть, например, концерты и представления, где зрители сидят в своих автомобилях. «Конечно же, мы не можем приступить к открытию автомобильного кино до тех пор, пока решение не одобрено правительством республики. Департамент здоровья тоже должен дать зеленый свет таким мероприятиям», - сказал Саареоя, передают Uudised.tv3.ee.
По словам Саареоя, уже несколько организаторов с ними связались и проявили интерес к подобному плану. «Уже даже есть одна группа, которая сказала, что если бы они смогли выступить в рамках пробного проекта в Эстонии и конкретно в Таллинне, то они обеими руками и ногами за», - добавил глава таллиннского Певческого поля.
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