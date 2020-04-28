А ВНУТРИ СПАГЕТТИ... ⟩ Обладательница самой аппетитной попы в Эстонии похвасталась плоским животом

Эрну Хуско можно назвать обладательницей одних из самых выдающихся форм в наших краях. Девушка, которая сравнительно недавно покинула Таллинн, чтобы вернуться к родителям в Финляндию, ведет успешный Instagram-блог, в котором делится не только своими секретами подтянутой фигуры и тренировок, но и показывает их результаты.
Вчера ее блог пополнился новым снимком, которым Эрна решила проиллюстрировать свое сообщение о читмиле.
Читмил предполагает собой плановое нарушение диеты. А представляет из себя обычно строго один прием пищи в неделю или раз в 2-3 недели. В этот прием пищи можно есть все что угодно...
Мое тело буквально переполнено спагетти. Помните, нужно прислушиваться к своему организму и тому, что он хочет вам сказать ❤️