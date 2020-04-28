ЖАРКИЙ СПОРТ ⟩ Как голый Роналду и его горячая жена проводят карантин

Роналду также показал, чем можно заменить гантели. Например, собственными детьми. И, между прочим, милое видео тренировки с детьми набрало уже почти 37 миллионов просмотров и 10 миллионов лайков.

Криштиану и Джорджина проводят также и совместные тренировки. Они бегают под дождём в горку и с горки, снимая друг друга на телефон. Пока Криштиану занимается дома, но уже совсем скоро он может вернуться в Италию. Там уже с 4 мая запускают активные индивидуальные тренировки, а с 18 мая начнутся первые групповые занятия на поле. Возобновится Серия А, по предварительным данным, 31 мая.