ЖАРКИЙ СПОРТ ⟩ Как голый Роналду и его горячая жена проводят карантин

Игрок туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, как и все футболисты, сейчас находится на карантине. Свои тренировки он показывает в Instagram. И не только тренировки показывает, а еще свой безупречный торс.
Не только голым торсом радует своих подписчиков Криш, также он активно демонстрирует накачанные ноги.
Роналду также показал, чем можно заменить гантели. Например, собственными детьми. И, между прочим, милое видео тренировки с детьми набрало уже почти 37 миллионов просмотров и 10 миллионов лайков.
Гражданская жена звездного футболиста Джорджина Родригес, которая родила Криштиану дочку, не отстаёт от своего мужа, снимая видео с тренировок.
Криштиану и Джорджина проводят также и совместные тренировки. Они бегают под дождём в горку и с горки, снимая друг друга на телефон. Пока Криштиану занимается дома, но уже совсем скоро он может вернуться в Италию. Там уже с 4 мая запускают активные индивидуальные тренировки, а с 18 мая начнутся первые групповые занятия на поле. Возобновится Серия А, по предварительным данным, 31 мая.