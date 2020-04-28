КАК ВО СНЕ ⟩ Лиза Линд показала фото с райского пляжа, но смотрят все только на ее аппетитные формы

Эстонская путешественница Лиза Линд до эпидемии коронавируса не упускала ни одной возможности вырваться в жаркие страны. Девушка отправлялась минимум в три путешествия за год и часто посещала сразу несколько стран.
Теперь же остается только жить воспоминаниями об отпуске и надеяться на то, что совсем скоро можно будет планировать будущие путешествия.
Хорошо, что за время поездок у Лизы накопилось много снимков, которые она еще не успела опубликовать. Ими девушка и радует поклонников в эти прохладные апрельские дни...
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