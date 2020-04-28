«Очень похожие»: Светлана Лобода показала на видео своих подросших дочерей

37-летняя певица Светлана Лобода на своей личной странице в Instagram поделилась трогательным видео со своими детьми. Звезда показала, как начинается утро ее дочерей – девятилетней Евы и Тильды, которая в следующем месяце отметит свое двухлетие, пишет Сегодня.