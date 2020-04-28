«Очень похожие»: Светлана Лобода показала на видео своих подросших дочерей

37-летняя певица Светлана Лобода на своей личной странице в Instagram поделилась трогательным видео со своими детьми. Звезда показала, как начинается утро ее дочерей – девятилетней Евы и Тильды, которая в следующем месяце отметит свое двухлетие, пишет Сегодня.
Самое доброе утро. Малышки,
– подписала ролик Светлана Лобода.
Многие поклонники были растроганы нежными кадрами. "Такое милое видео, я не могу", "Очень похожие", "Воу, что-то новенькое", "Классные такие", "Очаровашка, как же время быстро летит", "Закружила нас", "Милота зашкаливает", – прокомментировали пост подписчики.
Напомним, старшую дочь Светлана Лобода родила от бывшего гражданского мужа Андрея Царя, а вот отца младшей дочери она предпочла скрывать. Ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеман, но об отношениях с ним артистка говорить отказывается.