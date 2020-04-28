28 апреля 2020, 12:59
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ФОТО ⟩ Полный отрыв! Знаменитый пляж Сиднея открыт после карантина, но не для всех
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Поскольку в Австралии количество случаев заражения COVID-19 пошло на спад, правительство решило открыть некоторые пляжи для серферов и пловцов. Однако пляжи все еще закрыты для загорающих, бегунов и семей, пишет Elu24.
28 апреля городской совет Уэверли в восточных пригородах Сиднея вновь открыл знаменитые пляжи Бонди, Бронте и Тамарама для пловцов и серферов, сообщает The Guardian.
Спустя пять недель люди могут снова наслаждаться водными удовольствиями по будням с 7 до 17 часов.
Хотя пляжи первоначально будут закрыты по выходным и для семей, это не помешало людям вновь радоваться солнцу и водным процедурам.
«Эти коридоры обеспечивают безопасный доступ к воде, где разрешено только плавание и серфинг», – передают Масселос Gulf News.
Напомним, власти уже открывали восточные пляжи Сиднея во время эпидемии коронавирусной инфекции в стране, но австралийцы использовали их для отдыха и купания вместо кратковременных занятий спортом, что привело к повторному закрытию.
Первоначально только местные жители могут наслаждаться водным спортом.
Напомним, в Австралии было зарегистрировано более 6600 случаев COVID-19, из них 74 со смертельным исходом.