ФОТО ⟩ Полный отрыв! Знаменитый пляж Сиднея открыт после карантина, но не для всех

Поскольку в Австралии количество случаев заражения COVID-19 пошло на спад, правительство решило открыть некоторые пляжи для серферов и пловцов. Однако пляжи все еще закрыты для загорающих, бегунов и семей, пишет Elu24.

28 апреля городской совет Уэверли в восточных пригородах Сиднея вновь открыл знаменитые пляжи Бонди, Бронте и Тамарама для пловцов и серферов, сообщает The Guardian.

Пловцы безмерно рады возвращению на пляж. ФОТО: AFP / Scanpix

Спустя пять недель люди могут снова наслаждаться водными удовольствиями по будням с 7 до 17 часов.

И молодые, и люди постарше пришли поплавать на знаменитом пляже Бонди. ФОТО: AFP / Scanpix

Помимо пловцов, на пляж устремились и многие серферы, которые долгое время не были в воде со своими досками. ФОТО: AFP / Scanpix

Хотя пляжи первоначально будут закрыты по выходным и для семей, это не помешало людям вновь радоваться солнцу и водным процедурам.

После пятинедельного перерыва группа людей пришла в Бонди-Бич, чтобы снова поплавать. ФОТО: AFP / Scanpix

Те, кто просто хотел немного искупаться, также пришли насладиться вновь открывшимся пляжем Бонди. ФОТО: AFP / Scanpix

Хотя для людей нет строгого ограничения по времени нахождения в воде, нежиться на пляже все еще запрещено. ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AP / Scanpix

«Эти коридоры обеспечивают безопасный доступ к воде, где разрешено только плавание и серфинг», – передают Масселос Gulf News.

Серферы наслаждаются водой на пляже Бонди. ФОТО: AFP / Scanpix

Напомним, власти уже открывали восточные пляжи Сиднея во время эпидемии коронавирусной инфекции в стране, но австралийцы использовали их для отдыха и купания вместо кратковременных занятий спортом, что привело к повторному закрытию.

Люди с нетерпением ждали открытия пляжей с 28 апреля. ФОТО: AFP / Scanpix

Первоначально только местные жители могут наслаждаться водным спортом.