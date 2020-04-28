УЖАС! ⟩ Ветер развернул самолет: появилось видео неудачной посадки лайнера в шторм

На ролике показано, как авиалайнер, раскачивающийся из стороны в сторону из-за шторма, подлетает к взлетно-посадочной полосе, но прямо перед приземлением резко разворачивает влево и сбивается с курса. После этого пилот снова набирает высоту и уходит на второй круг.