Вт, 28.04.2020
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УЖАС! ⟩ Ветер развернул самолет: появилось видео неудачной посадки лайнера в шторм

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Iberia Express, выполнявший рейс из Мадрида в Сантьяго-де-Компостела, не смог приземлиться в аэропорту с первого раза из-за мощных порывов ветра. Видеозапись неудачной посадки появилась в Twitter-аккаунте JacdecNew, посвященном авиационным инцидентам, пишет Сегодня.

Из-за сильных порывов ветра в финальной стадии приземления самолет очень сильно отклонился от осевой линии взлетно-посадочной полосы,

– пояснили администраторы канала.

На ролике показано, как авиалайнер, раскачивающийся из стороны в сторону из-за шторма, подлетает к взлетно-посадочной полосе, но прямо перед приземлением резко разворачивает влево и сбивается с курса. После этого пилот снова набирает высоту и уходит на второй круг.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

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