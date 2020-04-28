УЖАС! ⟩ Ветер развернул самолет: появилось видео неудачной посадки лайнера в шторм

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Iberia Express, выполнявший рейс из Мадрида в Сантьяго-де-Компостела, не смог приземлиться в аэропорту с первого раза из-за мощных порывов ветра. Видеозапись неудачной посадки появилась в Twitter-аккаунте JacdecNew, посвященном авиационным инцидентам, пишет Сегодня.
Из-за сильных порывов ветра в финальной стадии приземления самолет очень сильно отклонился от осевой линии взлетно-посадочной полосы,
– пояснили администраторы канала.
Unknown Airbus A320 made go-around after drifting off centreline on touchdown at an unknown airport. Further details welcome. pic.twitter.com/9sR6mqm2us— JACDEC (@JacdecNew) April 23, 2020
На ролике показано, как авиалайнер, раскачивающийся из стороны в сторону из-за шторма, подлетает к взлетно-посадочной полосе, но прямо перед приземлением резко разворачивает влево и сбивается с курса. После этого пилот снова набирает высоту и уходит на второй круг.
В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.