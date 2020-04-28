Вт, 28.04.2020
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ФОТО ⟩ Служебный пёс Пыхьяской префектуры Рей празднует день рождения
Поздравляем!

Рей в отпуске

ФОТО: Instagram / eesti_politseikoerad

26 апреля в Пыхьяской префектуре полиции был праздник. Дело в том, что служебная собака Рей отметила день рождения.

Красавцу Рею исполнилось пять лет, а это солидный возраст для собаки. Впрочем, это совсем не значит, что в свободное время пес не любит пошалить. Говорят, играет как щенок.

Мы желаем много радостных дней и крепкого здоровья Рею и его хозяйке Регине, которая работает в полиции уже 26 лет, а собаками занимается и вовсе 35.

Маленький Рей и его хозяйка Регина в 2015 году.

ФОТО: Instagram / eesti_politseikoerad

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