Львам стоит сократить расходы, а Скорпионам – избегать конфликтов: гороскоп на 29 апреля

Чем старше люди, тем в меньшей степени они подвержены деструктивным тенденциям этого дня. Именно поэтому юным особам будет полезно общение с представителями старшего поколения, пишет Dvorec. В романтических отношениях возможны проблемы, порожденные нежеланием обоих партнеров идти на уступки даже в малозначительных вопросах.
Овен
День непростой, требующий жизненной мудрости и стойкости. Будьте готовы к тому, что не все ваши желания могут быть исполнены немедленно, но не сдавайтесь, столкнувшись с препятствиями. Основная проблема состоит в том, чтобы отказаться от привычного способа достижения целей, изменить свое поведение, проявлять дипломатичность и такт в отношениях как с деловыми партнерами, так и с недоброжелателями и конкурентами.
Старшие родственники охотно помогут вам в решении финансовых проблем, да и вообще постараются избавить вас от хлопот и тревог. Романтические отношения вступают в нелегкую фазу, сегодня вам трудно будет найти общий язык с любимым человеком. Нежелательны поездки.
Телец
Будьте предельно осторожны и внимательны в решении профессиональных вопросов: вы рискуете допустить ошибки, которые будут иметь весьма печальные последствия. Сосредоточьтесь на защите занятых позиций, на время отложив начало воплощения в жизнь честолюбивых замыслов. Этот день не подходит для того, чтобы обсуждать вопросы, касающиеся повышения по службе или увеличения заработной платы. Финансовая ситуация печальна, но выход из непростого положения будет найден.
Общение с членами семьи порадует, родственники найдут способ поднять вам настроение, дадут весьма ценные советы, касающиеся планов на будущее. Напряженность в романтических отношениях сильна, вы поступите мудро, если не станете сегодня обсуждать накопившиеся проблемы или принимать важные решения.
Близнецы
Будьте разборчивы в знакомствах, не доверяйте людям, обещающим золотые горы, не заключайте сделок с сомнительными партнерами. Сегодня ваша общительность работает против вас, вы рискуете связаться с совершенно не заслуживающими внимания людьми, попасть в расставленную ловким мошенником ловушку. Финансовые вопросы следует решать самостоятельно, не рассчитывая на помощь и поддержку со стороны.
Для работы этот день не слишком благоприятен, сложные дела лучше отложить: сегодня вам вряд ли удастся сосредоточиться. В семье, увы, ситуация тоже складывается непростая, и именно вам придется позаботиться о том, чтобы пустяковая ссора не переросла в серьезный конфликт.
Рак
Вероятно удачное стечение обстоятельств, которое поможет вам изменить к лучшему свою личную жизнь. Наладятся отношения в сложившихся парах, одинокие Раки смогут завязать интересные знакомства. Ваша интуиция очень сильна, и именно благодаря ей удастся избежать ошибок и опрометчивых поступков. Непросто найти общий язык с детьми и родителями, ваши поступки порой будут вызывать сильнейшее неодобрение. Старайтесь не принимать упреки слишком близко к сердцу, сохраняйте спокойствие и доброжелательности.
Неприятных сюрпризов на работе не будет, вы сможете спокойно реализовать свои замыслы, воплотить в жизнь давние планы. Финансовая ситуация не слишком хороша, возможны расходы, связанные с вашими многочисленными увлечениями.
Лев
На значительные успехи рассчитывать не приходится, но вполне достойных результатов вы сможете добиться в любом деле, если приложите для этого максимум усердия. Помните, что сегодня окружающие будут обращать особое внимание на любые ваши поступки, и старайтесь избегать действий, которые могут пагубно сказаться на репутации. Расходы стоит сократить: сейчас не время швырять деньги на ветер; однако против давно запланированных и обдуманных покупок звезды ничего не имеют.
Не самым приятным будет общение с родственниками; вы наверняка окажетесь в оппозиции, если дело дойдет до решения важных для семьи вопросов. Юных представителей знака могут ожидать новые романтические увлечения, однако при знакомствах следует проявить максимум разборчивости.
Дева
Очень сложны отношения в семье, вы рискуете вызвать негодование близких людей, если не проявите уступчивости, не откажетесь от собственных планов ради общего блага. Не давайте ссорам перерасти в конфликт – именно от вас зависит, какой будет атмосфера в семье в ближайшие дни. Сильнейшее романтическое увлечение заставит вас изменить свое поведение, отказаться от некоторых привычек, предпринять решительные действия. Положитесь на судьбу и свою интуицию.
С профессиональной точки зрения день весьма сложен, есть вероятность серьезных недоразумений на работе, распространения ложной информации, конфликтов с деловыми партнерами. Желательно избегать споров с начальством и не принимать решений, связанных с долгосрочными инвестициями.
Весы
День непрост, однако избежать серьезных неприятностей вам все же удастся – помогут в этом новые союзники и проверенные единомышленники. Именно в умении общаться и находить общий язык с разными людьми кроется ключ к успеху, преодолению всех возникающих на пути преград. Этот день также подходит для деловых и развлекательных поездок, переговоров с иностранными партнерами и коллегами.
Решение семейных проблем отнимет много времени и сил, вам едва ли удастся быстро справиться с сомнениями и тревогой. Доверяйте близким, но помните, что даже самым лучшим людям свойственно ошибаться, и не торопитесь с критическими суждениями и язвительными замечаниями.
Скорпион
Возможны трудности в общении, разногласия с коллегами и деловыми партнерами, а также близкими людьми. Сейчас вы не склонны считаться с мнением окружающих, предпринимать действия, которые могут пойти на благо кому-то другому. Старайтесь, по крайней мере, не быть излишне агрессивным в своем эгоизме, не ранить чувства тех, кто вам дорог. На работе важно сохранять спокойствие, даже если ситуация будет порой выходить из-под контроля, не провоцировать скандалов.
Вероятны проблемы, связанные с имуществом: поломка дорогих вещей, потери. Основные расходы связаны с растущими потребностями членов семьи, однако и себя вы вряд ли захотите обделить.
Стрелец
Велика вероятность серьезных проблем на работе, однако сегодня вы вряд ли будете принимать профессиональные трудности близко к сердцу: звезды обещают новые романтические увлечения и приятнейшие любовные переживания. Вы готовы к рискованным поступкам и в погоне за новыми впечатлениями порой забываете об осторожности; сегодня вам везет, и неприятных случайностей можно не опасаться.
Очень благоприятна финансовая картина, ваше умение распоряжаться своими и чужими деньгами проявится в полной мере. Поездки обещают быть удачными и приятными. На деловых переговорах будьте осторожны, не торопитесь с подписанием долгосрочных контрактов: вы рискуете загнать себя в слишком жесткие рамки.
Козерог
Этот день будет в меру приятным и удачным. Звезды не слишком благосклонны к Козерогам, однако даже в самой трудной ситуации представители данного знака найдут единственно верный способ решения проблем. Постарайтесь найти достойный пример для подражания, перенимайте полезный опыт и учитесь на чужих ошибках – все это избавит вас от необходимости набивать собственные шишки.
Можно рассчитывать на помощь старших родственников, а также быстрое и легкое решение семейных проблем. День подходит для поездок и путешествий, смена обстановки не только подарит вам хорошее настроение, но и позволит по-новому взглянуть на некоторые недавно появившиеся идеи.
Водолей
Вы с трудом ладите с окружающими, и только у членов семьи находите безусловное понимание и поддержку. Сейчас именно родственники могут помочь вам в решении финансовых проблем, а также подсказать, что следует делать, чтобы в ближайшем будущем одержать значимые победы. Существует вероятность ссоры с любимым человеком, причем любой конфликт может затянуться надолго, если вы не приложите усилий для того, чтобы восстановить мир.
Профессиональные перспективы не назовешь приятными: недоброжелатели мешают реализации ваших планов, обстоятельства складываются не так, как вы ожидали. В такой ситуации помочь могут упорство и целеустремленность, именно эти качества вам и следует проявить.
Рыбы
Эмоциональный фон дня благоприятен, вы будете в ладу с собой и окружающими – и именно это поможет сохранить оптимизм, даже если возникнут проблемы. Профессиональные трудности связаны в основном с необходимостью принимать решения быстро, менять свои планы, вступать в противоборство с влиятельными конкурентами. Трудно чувствовать себя комфортно в такой ситуации, однако именно она способствует проявлению силы духа, ясности мыслей и зрелости суждений.
Очень удачен день для общения, чрезвычайно тесным будет душевный контакт с близкими людьми. Вы легко увлекаетесь и столь же легко очаровываете, вероятность новых знакомств очень велика. Однако следует помнить, что форсирование романтических отношений будет ошибкой.