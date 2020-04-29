Львам стоит сократить расходы, а Скорпионам – избегать конфликтов: гороскоп на 29 апреля

Овен

День непростой, требующий жизненной мудрости и стойкости. Будьте готовы к тому, что не все ваши желания могут быть исполнены немедленно, но не сдавайтесь, столкнувшись с препятствиями. Основная проблема состоит в том, чтобы отказаться от привычного способа достижения целей, изменить свое поведение, проявлять дипломатичность и такт в отношениях как с деловыми партнерами, так и с недоброжелателями и конкурентами.

Старшие родственники охотно помогут вам в решении финансовых проблем, да и вообще постараются избавить вас от хлопот и тревог. Романтические отношения вступают в нелегкую фазу, сегодня вам трудно будет найти общий язык с любимым человеком. Нежелательны поездки.

Телец

Будьте предельно осторожны и внимательны в решении профессиональных вопросов: вы рискуете допустить ошибки, которые будут иметь весьма печальные последствия. Сосредоточьтесь на защите занятых позиций, на время отложив начало воплощения в жизнь честолюбивых замыслов. Этот день не подходит для того, чтобы обсуждать вопросы, касающиеся повышения по службе или увеличения заработной платы. Финансовая ситуация печальна, но выход из непростого положения будет найден.

Общение с членами семьи порадует, родственники найдут способ поднять вам настроение, дадут весьма ценные советы, касающиеся планов на будущее. Напряженность в романтических отношениях сильна, вы поступите мудро, если не станете сегодня обсуждать накопившиеся проблемы или принимать важные решения.

Близнецы

Будьте разборчивы в знакомствах, не доверяйте людям, обещающим золотые горы, не заключайте сделок с сомнительными партнерами. Сегодня ваша общительность работает против вас, вы рискуете связаться с совершенно не заслуживающими внимания людьми, попасть в расставленную ловким мошенником ловушку. Финансовые вопросы следует решать самостоятельно, не рассчитывая на помощь и поддержку со стороны.

Для работы этот день не слишком благоприятен, сложные дела лучше отложить: сегодня вам вряд ли удастся сосредоточиться. В семье, увы, ситуация тоже складывается непростая, и именно вам придется позаботиться о том, чтобы пустяковая ссора не переросла в серьезный конфликт.

Рак

Вероятно удачное стечение обстоятельств, которое поможет вам изменить к лучшему свою личную жизнь. Наладятся отношения в сложившихся парах, одинокие Раки смогут завязать интересные знакомства. Ваша интуиция очень сильна, и именно благодаря ей удастся избежать ошибок и опрометчивых поступков. Непросто найти общий язык с детьми и родителями, ваши поступки порой будут вызывать сильнейшее неодобрение. Старайтесь не принимать упреки слишком близко к сердцу, сохраняйте спокойствие и доброжелательности.

Неприятных сюрпризов на работе не будет, вы сможете спокойно реализовать свои замыслы, воплотить в жизнь давние планы. Финансовая ситуация не слишком хороша, возможны расходы, связанные с вашими многочисленными увлечениями.

Лев