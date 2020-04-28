ВИДЕО ⟩ Пентагон опубликовал кадры с НЛО и признал их подлинность

Известно, что без ведома Пентагона ранее эти видео уже попали в открытый доступ в Сеть. Произошло это в 2007 и 2017 году. Позже их подлинность признали ВМС США.

«Минобороны публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — указано в заявлении Пентагона.

Напомним, что в 2014 и 2015 годах пилоты ВМС США, как заявляла The New York Times , несколько раз сталкивались с загадочными объектами, парящими в небе. Издание уточняет, что НЛО было в форме «волчка, который двигался против ветра», другое — в форме «сферы, заключенной в куб», рассказывали пилоты.

А в 2017 году то же издание разместило и видео, опубликованное недавно на сайте Пентагона. На кадрах, которые были сделаны с военных самолетов, видны летающие объекты, которые не похожи ни на какие известные летательные аппараты. Уточняется, что пилоты двух истребителей F/A-18 США в августе 2004 года зафиксировали НЛО размером с частный самолет.

Военные направлялись с авианосца США USS Nimitz у берегов Сан-Диего, когда заметили в воздухе неизвестный объект. На записи слышны голоса пилотов, которые удивлены тем, что объект летит против ветра, который достигает на такой высоте скорости 120 миль в час (193 км/ч). В конце видео объект начинает вращаться.

Однако Дональд Трамп, президент США, в июне 2019 года заявил, что не особенно верит в встречу пилотов и НЛО.