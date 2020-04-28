ВИДЕО ⟩ Навка с бензопилой в руках заставила Пескова убирать мусор

Нарушение семейством Песковых условий самоизоляции оправдывают лишь благие намерения.
Фигуристка Татьяна Навка поделилась с подписчиками, как провела свой воскресный день, опубликовав короткий видеоролик. Оказывается, в отличии от многих российских звезд шоу-бизнеса, которые страдают на карантине в режиме самоизоляции в своих квартирах за поеданием и бесконечным просмотром фильмов, она решила провести время с пользой.
Вместе со своим супругом пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым они занялись уборкой леса. Спортсменка ловко орудовала бензопилой, распиливая поваленные деревья в лесополосе.