ВИДЕО ⟩ Навка с бензопилой в руках заставила Пескова убирать мусор

Фигуристка Татьяна Навка поделилась с подписчиками, как провела свой воскресный день, опубликовав короткий видеоролик. Оказывается, в отличии от многих российских звезд шоу-бизнеса, которые страдают на карантине в режиме самоизоляции в своих квартирах за поеданием и бесконечным просмотром фильмов, она решила провести время с пользой.