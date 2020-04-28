Вт, 28.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Навка с бензопилой в руках заставила Пескова убирать мусор

Татьяна Навка

ФОТО: Instagram

Нарушение семейством Песковых условий самоизоляции оправдывают лишь благие намерения.

Фигуристка Татьяна Навка поделилась с подписчиками, как провела свой воскресный день, опубликовав короткий видеоролик. Оказывается, в отличии от многих российских звезд шоу-бизнеса, которые страдают на карантине в режиме самоизоляции в своих квартирах за поеданием и бесконечным просмотром фильмов, она решила провести время с пользой.

Вместе со своим супругом пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым они занялись уборкой леса. Спортсменка ловко орудовала бензопилой, распиливая поваленные деревья в лесополосе. 

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