ФОТО ⟩ И хочется, и колется! Эстонская красотка решила увеличить губы, пока все сидят дома

22-летняя Анита решила исполнить свою давнюю мечту и подкорректировать губы. Девушка поделилась снимками в Instagram, а также рассказала, какие у нее были опасения перед уколами красоты.

«У меня были некоторые страхи», – Анита призналась, что ее пугали уколы. «Я не люблю иглы!» – говорит она.

По словам эстонской звезды Instagram, процедура помогла ей сделать лицо более пропорциональным. Анита уверена, что от рождения у нее слишком узкие губы в сравнении с большими глазами.

«Моя цель – была сделать губы максимально естественными», – пояснила она. Чтобы ни один человек, встречающийся на улице, не смог понять, что к красоте девушки приложил руку специалист.

Анита в кабинете косметолога. ФОТО: Anita Sibul