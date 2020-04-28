ФОТО ⟩ И хочется, и колется! Эстонская красотка решила увеличить губы, пока все сидят дома

Звезда Instagram из Эстонии Анита Сибул обычно публикует фото из путешествий, на которых позирует в бикини, но из-за пандемии коронавируса девушке приходится коротать свои будни на родине, пишет Elu24.
22-летняя Анита решила исполнить свою давнюю мечту и подкорректировать губы. Девушка поделилась снимками в Instagram, а также рассказала, какие у нее были опасения перед уколами красоты.
«У меня были некоторые страхи», – Анита призналась, что ее пугали уколы. «Я не люблю иглы!» – говорит она.
По словам эстонской звезды Instagram, процедура помогла ей сделать лицо более пропорциональным. Анита уверена, что от рождения у нее слишком узкие губы в сравнении с большими глазами.
«Моя цель – была сделать губы максимально естественными», – пояснила она. Чтобы ни один человек, встречающийся на улице, не смог понять, что к красоте девушки приложил руку специалист.
Результатом Анита осталась довольна. Она даже похвасталась своим 18 000 поклонникам тем, что теперь ее улыбка стала обаятельнее, и зубы меньше оголяются.